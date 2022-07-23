Стали відомі наслідки ворожого влучання по Одеському порту з зерном

Внаслідок ракетних ударів РФ по Одеському морському торговому порту постраждалих, на щастя, немає. Росіяни пошкодили лише інфраструктуру.
В ОК "Південь" наголошують, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговельний порт, де зберігалося зерно для експорту згідно з угодою, підписаною в Стамбулі 22 липня.
Про це повідомила очільниця координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в коментарі "Суспільному".
"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торгівельний порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них були збиті силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених поки немає. Істотних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", - розповіла Гуменюк.
За її словами, внаслідок атаки окупантів спалахнула незначна пожежа, яку вже загасили рятувальники. При цьому від вибухової хвилі пошкоджені будинки поруч з портом. У сховище зерна влучання не було.
Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту. В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.
Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.
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