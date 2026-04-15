"Сталінки" і "хрущовки" знесуть?: що планують у Раді зі старим житлом

Реклама

Тисячі радянських будинків в Україні перебувають в аварійному стані, але їхня доля досі залишається невизначеною. Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, які зміни готує попередньо ухвалений законопроєкт про реновацію та чи готові міста до знесення «сталінок» і «хрущовок».

Про це очільниця Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розповіла телеканалу «Новини.LIVE«.

Застарілий житловий фонд в Україні дедалі більше перетворюється на серйозну проблему для великих міст. Значна кількість будинків, зведених ще в радянський період, уже не відповідає сучасним стандартам безпеки та комфорту. Водночас питання їхньої модернізації роками залишалося без належної уваги.

Реклама

Шуляк зазначила, ще до початку повномасштабної війни країна наблизилася до законодавчого врегулювання цієї проблеми.

«У нас у великих містах є тисячі „хрущовок“… ми буквально перед війною підійшли до того, щоб врегулювати це на рівні законодавства», — наголосила депутатка.

За її словами, відповідний законопроєкт уже підтримано в першому читанні, однак він потребує доопрацювання. Ключова ідея документа — комплексний підхід, який враховує енергоефективність, технічний стан будівель і економічну доцільність їхнього оновлення.

Знесення «хрущовок» в Україні — чи можливо це

Одним із найскладніших аспектів залишається питання відселення мешканців.

Реклама

«Основне питання — хто буде приймати рішення… що „хрущовка“ буде розселена, а на її місці буде нова», — пояснила Шуляк.

Для запуску процесу знесення необхідна згода значної частини жителів. Проте навіть за наявності більшості завжди знаходяться ті, хто виступає проти, що фактично блокує реалізацію проєктів.

Реконструкція також непроста: вона передбачає тимчасове переселення мешканців, що вимагає значних фінансових і організаційних ресурсів.

«Сьогодні питання реконструкції не в пріоритеті… аварійних „хрущовок“ багато», — зазначила депутатка.

Реклама

Через війну міста змушені спрямовувати бюджетні кошти на більш нагальні потреби, тому масштабні програми реновації поки відкладаються.

Реновація житла в України — коли очікувати

Попри всі труднощі, підготовча робота вже ведеться. Великі міста мають заздалегідь розробляти відповідні програми, щоб бути готовими до їхньої реалізації.

«Містам треба готуватися до таких програм реновації… коли будуть сприятливі умови, вони вже будуть готові до реалізації», — підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, 2021 року шуляк інформувала, що Мінрегіон розробив законопроєкт для розв’язання проблеми «хрущовок» шляхом їхнього знесення або реконструкції. Чинний закон 2006 року не працює через вимогу 100% згоди мешканців на відселення та махінації з пропискою родичів. Новий документ пропонує знизити поріг згоди до 75% власників. Для реалізації програми планували залучати інвесторів-забудовників, створивши для них вигідні бізнес-умови, без яких масштабне розселення застарілого фонду буде неможливим.