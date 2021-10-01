Стало прохолодніше на 1,3°С: синоптики розповіли, яким був вересень у Києві

Стало прохолодніше на 1,3°С: синоптики розповіли, яким був вересень у Києві

Метеорологічна осінь прийшла до Києва із запізненням.

Погода в Києві у вересні цього року виявилася досить прохолодною та сухою. Середньомісячна температура повітря вересня у столиці сягала +13,6°С, опадів випало лише 23 мм опадів, це лише 40 % кліматичної норми.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

За даними кліматологів, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 вересня зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15°С.

"Середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С", - йдеться в повідомленні.

Як свідчать дані обсерваторії, найтеплішим днем у столиці було 13 вересня. Тоді температура досягла максимальної позначки 27,0°С. Натомість найхолодніше було 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 3,9°С.

На проспекті Науки випало 23 мм опадів, що становить лише 40% кліматичної норми.

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