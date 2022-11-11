Стало відомо, скільки колаборантів з початку повномасштабного вторгнення викрила Україна

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, - пише Укрінформ.

«Йдеться про статтею 111-1 ККУ – колабораційна діяльність, якої до березня цього року взагалі не існувало. Тобто, на відміну від державних зрадників, тут ми говоримо про колаборантів у чистому вигляді", - зауважив Дехтяренко.

Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення один мешканець Сумщини «привів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки загарбників (танків, БМП, гаубиць тощо). Він сам вийшов на ворога, як тільки їхні колони перетнули кордон, і запропонував стати провідником, показати безпечні шляхи до Києва.

Після втечі загарбників колаборант намагався уникнути правосуддя, але СБУ затримала зрадника.

Також суддя із тимчасово окупованого Криму, який відновив практику депортації народів. За лояльність до загарбників його призначили «суддею Євпаторійського міського суду». Там цей чоловік ухвалював незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів рф, включаючи Сибір.

"І подібних прикладів понад 700. З них, станом на зараз до суду скеровано 265 кримінальних проваджень за обвинуваченням 268 осіб. Інші зараз на стадії розслідування. Щодо 53 фігурантів уже ухвалені рішення та призначені відповідні міри покарання", - резюмував речник.

До того ж 12 років за ґратами одному із мешканців Луганщини, який передавав представникам російської армії інформацію про підрозділи ЗСУ, що захищали Луганщину,.

Йдеться про те, що ц чекає усіх фігурантів, котрі свідомо пішли на співпрацю з ворогом і сподівалися, що загарбники їм віддячать.

"Частина фігурантів отримали підозру заочно. Але можу запевнити, що навіть заочні дуже якісно документуються і оформляються процесуально. Це дає змогу притягнути кожного із фігурантів до відповідальності у майбутньому", - підсумував Дехтяренко.

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Нагадаємо, журналістка з Маріуполя після окупації міста вирішила перейти на бік росіян – їй оголосили про підозру у колабораціонізмі.

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