Стало відоме ім'я українського бійця, якого прицільно вбив снайпер окупантів на Донбасі

Стало відоме ім'я українського бійця, якого прицільно вбив снайпер окупантів на Донбасі

Розвідник Станіслав Запорожець загинув 16 грудня.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок несумісного з життям поранення загинув 30-річний український розвідник Станіслав Запорожець. У чоловіка залишились мати і молодший брат.

Про це йдеться на Facebook-сторінці фонду Повернись живим.

"Як справжній розвідник, він залишив загалом небагато: два фото, порожній профіль у соцмережах. А ще — осиротілих матір та молодшого брата. Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30", - йдеться в повідомленні.

Фото: Окремий Розвідувальний Батальйон/Facebook

Нагадаємо:

На Донбасі протягом минулої доби, 17 грудня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим "тиші".

Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Новини з фронту: на Донбасі загинув наш військовий

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