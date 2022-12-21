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Стало відомо час, коли Зеленський і Байден зустрінуться у Вашингтоні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Стало відомо час, коли Зеленський і Байден зустрінуться у Вашингтоні

Фото: Associated Press

ЗМІ дізналися час, коли лідер лідер США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні.

Стало відомо, що Байден зустріне Зеленського біля Білого дому о 21:00 за Київським часом. Після цього відбудеться пресконференція двох лідерів о 23:30.

Про це повідомляє радіостанція WFIN.

"Зустріч Зеленського з президентом Байденом запланована на 14:00 (о 21:00 за київським часом) сьогодні на Південній галявині Білого дому. Вони проведуть двосторонню зустріч. Розклад завершується зверненням Зеленського до Конгресу на 23:30 за київським часом", - йдеться в повідомленні.

За офіційним графіком американського президента, він почне переговори із Зеленським о 14:30 (21:30 за київським часом).

Наразі відомо, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтовні лідер США Джо Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, який включатиме батарею ЗРК Patriot.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив із робочою поїздкою до США. Слід зазначити, що це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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Дата публікації
Перегляди
2400
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