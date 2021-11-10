Стало відомо, чи можуть українці подорожувати до Польщі після оновлення списку ЄС

Стало відомо, чи можуть українці подорожувати до Польщі після оновлення списку ЄС

Є правила для того, щоб в'їхати і уникнути обов’язкового карантину у Польщі.

Україну 9 листопада Європейський союз офіційно виключив із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Станом на сьогодні кілька країн вже оголосили про дозвіл перетину кордону для вакцинованих українців. До цього переліку долучилася і Польща.

Про це свідчить інформація на сайті МЗС.

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"Від 09.09.2021 р. громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в’їзд на територію Республіки Польща. У тому числі з метою туризму", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття до Польщі громадяни мусять пройти 10-денний карантин, який може буде скорочено, у разі наявності негативного результату тесту на SARS-Cov-2, виконаного не раніше 7–денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі. Ця норма стосується також дітей, які перетинають кордон до сусідньої країни.

Завершенням карантину вважається наявність у телеінформаційній системі, внесеного діагностичною лабораторією, запису про негативний результат тесту.

Утім, уникнути обов’язкового карантину після перетину кордону можуть особи які:

пройшли повний курс вакцинації, і минуло 14 днів після отримання останньої дози вакцини (рахуючи від дня, наступного за днем щеплення), а проходження вакцинації підтверджено цифровим сертифікатом COVID ЄС або іншим документом польською або англійською мовою, який підтверджує щеплення вакциною, дозволеною в Європейському Союзі (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson);

є дітьми до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19;

одужали не раніше ніж за 6 місяців до дня в'їду до Польщі. Такі особи повинні пред’явити документ, що підтверджує факт захворювання, польською або англійською мовою, наприклад, європейський цифровий сертифікат COVID;

водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, інспектори морської адміністрації,

учні + супроводжуюча особа, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти, дипломати, медики, працівники на сільськогосподарських підприємствах,

спортсмени + тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах,

особи, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена ЄС + членів їхніх сімей, які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно вилучив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожей країн через погіршення із захворюваністю на коронавірус. Про те, чи зможуть тепер українці потрапити до Європейського Союзу - читайте за цим посиланням.

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