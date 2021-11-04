Стало відомо, чи підвищуватиме "Укрзалізниця" ціни на квитки у 2022 році

Стало відомо, чи підвищуватиме "Укрзалізниця" ціни на квитки у 2022 році

Пасажири можуть зекономити на ціні квитка, якщо купити його заздалегідь.

В "Укрзалізниці", коментуючи імовірне підняття цін на пасажирські перевезення у 2022 році, запевнили, що вартість квитків не зміниться.

Про це повідомили в пресслужбі компанії у коментарі УНІАН.

В компанії кажуть, що наразі у планах немає підняття цін на пасажирські перевезення у наступного році.

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Як відомо, навесні "УЗ" почала планову індексацію тарифів на пасажирські перевезення. Згідно з чим, щомісяця до кінця року вартість зростає на 2%. Це було передбачено фінансовим планом компанії та узгоджено з трьома міністерствами й всіма залізничними профспілками. Таке рішення дозволить "Укрзалізниці" інвестувати в сервіс.

Натомість компанія пропонує пасажирам систему знижок. Так, можна заощадити до 65% вартості квитка, плануючи свою подорож заздалегідь.

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