Стало відомо, чи припинять польські перевізники блокаду кордону на свята

Польські перевізники, які продовжують блокаду українського кордону, не припинятимуть мітингу на різдвяні свята.

Про це повідомила організаторка страйку перевізників в Дорогуську Едита Озигала, передає Укрінформ.

Вона розповіла, що протестувальники проведуть свята на блокаді кордону. Відтак вони вже розписали відповідний графік чергувань.

“Поки ми не досягнемо реального консенсусу, ми тут будемо й надалі”,- заявила Озигала.

Водночас міністр Клімчак каже, що для розв’язання проблеми на кордоні потрібно переглянути торговельну угоду між Україною і ЄС.

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"З нашого боку є твердий висновок, що ми повинні виправити, змінити чинну угоду щодо торгівлі між ЄЄ та Україною. Українська сторона нарешті погодилася на переговори на цю тему. До цього такої згоди не було”,- зазначив Клімчак.

Серед основних вимог польських перевізників залишається повернення практик дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Як ми зазначили раніше, у п’ятницю, 22 грудня, після зустрічі в Києві заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаж висловив сподівання, що питання протестів польських далекобійників на кордоні з Україною буде вирішене до кінця року.

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