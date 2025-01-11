Стало відомо, чи зобов'язана Україна захистити Данію у разі нападу США

Російські ЗМІ поширили неправдиву інформацію, що Україна нібито буде зобовʼязана захистити Данію у разі нападу США на Гренландію.

Цей фейк спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згідно з цими чутками, підписана 23 лютого 2024 року безпекова угода нібито зобов'язує Україну вступити у військові дії у разі нападу США. Насправді угода стосується лише захисту України від російської агресії та сприяння у зміцненні оборонних спроможностей України, а не обовʼязку Києва захищати Данію від збройного нападу США. У документі зазначено, що "Данія продовжуватиме докладати зусиль для покращення спроможності Сил безпеки та оборони України захищатися від російської агресії зараз, а також стримувати подальшу агресію в майбутньому й посилювати сумісність зі стандартами НАТО".

"Також у ній є пункт про те, що "Україна забезпечить, щоб військова допомога Данії застосовувалася виключно для самооборони України", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

Дональд Трамп заявляв, що "придбання" Гренландії є важливою необхідністю для США, підкреслюючи, що контроль над островом має велике значення для національної безпеки та глобальної свободи. У 2019 році він запропонував Данії купити Гренландію, але отримав відмову.

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що "володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю". Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію заради національної безпеки США. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що має намір поговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його заяв про бажання взяти під контроль Гренландію.

Водночас острів Гренландія відмовляється від статусу частини США або Данії, прагнучи здобути незалежність і самостійно визначати свою політичну долю.

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