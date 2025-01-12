Стало відомо, чи зараховують службу в армії до пільгового стажу для пенсій у 2025 року

Шахтарі та металурги, які працюють у складних умовах, можуть скористатися правом на пільгову пенсію.

В Україні особи, які працюють на шкідливих виробництвах, мають право на дострокову пенсію за певних умов. Це стосується зокрема металургів і шахтарів, якщо вони набрали достатню кількість стажу. Згідно з чинним законодавством, працівники, зайняті на особливо шкідливих та важких роботах, можуть вийти на пенсію раніше встановленого терміну.

Про це пише NV.

Згідно з Законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців, період військової служби під час особливого періоду, оголошеного відповідно до Закону України "Про оборону України", може зараховуватися до стажу, що дає право на пільгову пенсію. Це стосується осіб, які на момент призову працювали в умовах, що дають право на пенсію на пільгових умовах. Проте, період військової служби не може перевищувати стаж роботи, що дає право на таку пенсію.

Для підтвердження пільгового стажу необхідно надати довідку про пільговий характер роботи, яку видає підприємство. Якщо підприємство знаходиться в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій території, дані можна підтвердити через реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також, згідно з нормами Закону України № 1058-IV, право на пенсію на пільгових умовах мають працівники, які працюють на підземних роботах або в умовах, що є особливо шкідливими та важкими, за списками, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Для чоловіків мінімальний стаж для пільгової пенсії становить 25 років, з яких 10 років мають бути на зазначених роботах. Для жінок цей стаж складає 20 років, з яких не менше 7,5 років повинні бути на пільгових роботах.

У разі роботи на менш шкідливих, але все ж важких умовах, пільговий стаж для чоловіків має складати не менше 30 років, для жінок — 25 років.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні максимальні пенсії не зростатимуть, мінімальний розмір пенсій і соціальні виплати залишатимуться незмінними до 2028 року. Індексування пенсій не буде, але планується реформування пенсійної системи.

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