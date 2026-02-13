Стало відомо, чому чоловіки заробляють більше за жінок – наукове пояснення

Гроші / © Pixabay

Реклама

Відмінності у зарплатах між чоловіками та жінками майже повністю пояснюються материнством. Дослідження показують, що без впливу народження та виховання дітей гендерний розрив у доходах практично зникає.

Про це пише видання The Economist.

Такі результати стали відомі за допомогою нового наукового дослідження дослідників Лондонської школи економіки під керівництвом Камілль Ландаїс. Окрім того, результати також підтверджують попередні висновки нобелівського лауреата Клавдії Голдін з Гарвардського університету.

Реклама

Як повідомляється, багаторічні спостереження за зарплатами чоловіків і жінок показують, що основним чинником гендерного розриву є материнство. Науковець Клавдія Голдін, яка отримала Нобелівську премію у 2023 році, довела: саме народження та догляд за дітьми пояснюють більшість різниці у доходах.

Нові дослідження спираються на дані зі Швеції, Данії та Норвегії, де були поєднані медичні картки жінок із інформацією про доходи. Це дозволило вченим порівняти зарплати жінок, які стали матерями, і тих, хто не мав дітей, зокрема жінок, що проходили екстракорпоральне запліднення (IVF). На ранніх етапах кар’єри матері заробляли значно менше, але через 10–15 років розрив у доходах зменшувався, а деякі матері навіть отримували невеликий «преміум».

Особливе дослідження стосувалося жінок із синдромом Майєра–Рокітанського–Кюстера–Гаузера (MRKH), які народжуються без матки. Вони знали змалку, що не зможуть мати дітей. Дослідження показало: на ранніх етапах життя їхні доходи практично не відрізнялися від доходів чоловіків і жінок без MRKH. У 30–40 років, коли у звичайних жінок з’являється розрив у зарплатах із чоловіками, жінки з MRKH слідують майже ідентичній доходній траєкторії чоловіків.

Висновок дослідження чіткий: якщо прибрати материнство та будь-які рішення жінок, пов’язані з очікуванням дітей, гендерний розрив у доходах практично зникає. Це підтверджує, що основним фактором нерівності залишається саме народження та виховання дітей, а не відмінності у здібностях чи освіті жінок.

Реклама

Дослідження Ландаїс та колег демонструє найчіткіший спосіб ізолювати вплив материнства від інших характеристик жінок і вивчити його вплив на доходи, принаймні у сучасних економічних умовах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що статистика Євростату на січень 2026 року фіксує значний розрив у рівнях мінімальних зарплат. Україна наразі посідає останнє місце серед країн-кандидатів на вступ до ЄС із показником €173 (приблизно 8 647 грн). Для порівняння: у Молдові мінімальна виплата становить €319, в Албанії — €517, що у 1,8 та 3 рази вище за український рівень відповідно.