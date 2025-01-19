Стало відомо, чому зими в Україні стали теплими та куди подівся сніг

Через дефіцит снігу в Україні страждають не лише природа, а й економіка, зокрема зимовий туризм.

В Україні 19 січня відзначають День снігу, але через глобальне потепління сніг став дефіцитним.

Про це пише Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За останні десятиліття сніг став дефіцитним, і це має серйозні наслідки не тільки для зимових розваг, а й для екосистеми країни.

Зміни в кліматі, зокрема глобальне потепління, призводять до того, що зими в Україні стали значно теплішими. За останні 60 років температура в Україні зросла значно швидше, ніж у світі в цілому. Наприклад, у Києві останні три роки не було зафіксовано справжньої зимової температури, а температура під час зимових місяців постійно перевищує 0 °C.

Це потепління відбувається насамперед узимку, що робить погоду менш передбачуваною. Завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, Світлана Краковська, зазначає, що зростання температури в Україні відбувається найшвидше саме в зимовий період.

Відсутність снігу має багато негативних наслідків для природи. Сніг є важливим джерелом вологи для ґрунтів, тому його дефіцит призводить до погіршення врожайності. Крім того, сніг захищає рослини від сильних морозів, і без нього коренева система рослин може бути пошкоджена. У гірських районах, зокрема в Карпатах, це загрожує лісам.

Також відсутність снігу погіршує умови для диких тварин. Без снігу вони стають вразливішими до хижаків і мають труднощі з зимівлею, оскільки сніг забезпечує теплоізоляцію для ґрунтів. Відсутність снігового покриву може призвести до ерозії ґрунтів і зниження їх родючості.

Крім екологічних проблем, зміни клімату мають також економічні наслідки. Зимовий туризм, особливо в гірських регіонах, залежить від снігу. Відсутність снігу призводить до зниження прибутків від зимових видів спорту та туризму.

На міжнародному рівні ВМО та ЮНЕСКО оголосили 2025 рік Роком кріосфери, щоб підвищити обізнаність про важливість снігу, льодовиків і льоду для кліматичної системи планети.

Збереження клімату є важливим для збереження снігу та екосистем, тому важливо робити все можливе для зменшення змін клімату та збереження природних ресурсів.

Нагадаємо, зима 2024-2025 в Україні очікується досить тепла, але можливі затоки арктичного холоду.

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