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Стало відомо, чи розглядають в Раді зменшення мобілізаційного віку
«Такі пропозиції сьогодні не розглядаються», — нардепка прокоментувала чутки про зменшення віку мобілізації.
Українські батьки можуть бути спокійні: питання про зменшення мобілізаційного віку наразі навіть не обговорюється у Верховній Раді.
Про це народна депутатка Юлія Гришина у ефірі Ранок.LIVE.
«Можу сказати точно, що у Верховній Раді ми не розглядаємо питання зменшення мобілізаційного віку. Тому в даному випадку тим батькам, які переживають цю ситуацію, я думаю, що переживати не потрібно, тому що такі пропозиції сьогодні не розглядаються взагалі», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Чмут відповів, чи потрібна в Україні мобілізація від 20 років.