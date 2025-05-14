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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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69
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Стало відомо, чи розглядають в Раді зменшення мобілізаційного віку

«Такі пропозиції сьогодні не розглядаються», — нардепка прокоментувала чутки про зменшення віку мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Верховна Рада України

Верховна Рада України / © Associated Press

Українські батьки можуть бути спокійні: питання про зменшення мобілізаційного віку наразі навіть не обговорюється у Верховній Раді.

Про це народна депутатка Юлія Гришина у ефірі Ранок.LIVE.

«Можу сказати точно, що у Верховній Раді ми не розглядаємо питання зменшення мобілізаційного віку. Тому в даному випадку тим батькам, які переживають цю ситуацію, я думаю, що переживати не потрібно, тому що такі пропозиції сьогодні не розглядаються взагалі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Чмут відповів, чи потрібна в Україні мобілізація від 20 років.

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