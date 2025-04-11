Стало відомо, чи скасують в Україні мобілізацію та воєнний стан після 9 травня

Чи продовжать в Україні мобілізацію / © ТСН.ua

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Верховна Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан у травні.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі «Є розмова» на YouTube-каналі «Укрінформу».

«ВР продовжить мобілізацію та воєнний стан, адже війна ще не завершена, війна ще триває», — сказав спікер ВР.

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Нагадаємо, Верховна Рада 15 січня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні до 9 травня 2025 року. Це було вже 14 голосування за режим воєнного стану в Україні.