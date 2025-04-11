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Стало відомо, чи скасують в Україні мобілізацію та воєнний стан після 9 травня
За словами Руслана Стефанчука, народні депутати продовжать мобілізацію та воєнний стан, адже війна ще не завершена.
Верховна Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан у травні.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі «Є розмова» на YouTube-каналі «Укрінформу».
«ВР продовжить мобілізацію та воєнний стан, адже війна ще не завершена, війна ще триває», — сказав спікер ВР.
Нагадаємо, Верховна Рада 15 січня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні до 9 травня 2025 року. Це було вже 14 голосування за режим воєнного стану в Україні.