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Стало відомо, чим РФ атакувала Україну 19 липня: під атакою опинився Павлоград
Росія здійснила масований обстріл України, завдавши ударів "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами по низці міст, зокрема Павлограду, Одесі та Шостці.
Моніторингові канали: під час дронової/ракетного обстрілу росіянами було застосовано:
сотні шахедів/імітаційних БПЛА.
крилаті ракети типу Х-101 запущені з бортів Ту-95мс.
балістичні ракети Іскандер-М;
крилаті ракети Іскандер-К.
Під масованою атакою був Павлоград, Одеса, Шостка, Шепетівка.
Сумарно по Павлограду було застосовано понад близько 70 шахедів, три балістичні ракети, десять крилатих ракет.
Очікуємо на деталі від ОВА.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки