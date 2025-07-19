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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
370
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1 хв

Стало відомо, чим РФ атакувала Україну 19 липня: під атакою опинився Павлоград

Росія здійснила масований обстріл України, завдавши ударів "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами по низці міст, зокрема Павлограду, Одесі та Шостці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Моніторингові канали: під час дронової/ракетного обстрілу росіянами було застосовано: 

Під масованою атакою був Павлоград, Одеса, Шостка, Шепетівка.

Сумарно по Павлограду було застосовано понад близько 70 шахедів, три балістичні ракети, десять крилатих ракет.

Очікуємо на деталі від ОВА.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

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