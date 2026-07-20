Стало відомо, де можуть зустрітися Зеленський та Путін: перші подробиці та умови

Зустріч Зеленського та Путіна / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Святого Престолу на чолі із секретарем у справах стосунків із державами, архієпископом Полом Річардом Ґаллагером. Перемовини відбулися у момент чергового масованого російського обстрілу України.

Під час зустрічі Зеленський та Ґаллагер обговорили можливість зустрічі з Путіним у Ватикані. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Чи буде зустріч Путіна та Зеленського у Ватикані

Під час зустрічі глава держави висловив вдячність Ватикану та особисто Папі Римському Леву XIV за солідарність і послідовну молитву за український народ.

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Сторони обговорили можливість організації зустрічі на рівні лідерів Путіна та Зеленського для досягнення миру, а також роль духовенства у підтримці військових і цивільних. Окремою темою переговорів став євроінтеграційний курс України.

«Делегація Святого Престолу була в Києві саме під час масованого російського удару по наших людях. Росія не хоче припиняти ці атаки, але саме тому так важливо продовжувати працювати заради миру. І один із форматів, який міг би цьому сприяти, — зустріч на рівні лідерів. Дякую Ватикану за готовність її прийняти й надалі докладати зусиль, щоб така зустріч могла відбутися», — написав Зеленський.

Крім усього, сторони обговорили діяльність церкви в Україні.

Зустріч Путіна і Зеленського: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує ідею проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна в Москві.

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Під час пресконференції із Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня американський лідер зазначив, що поставив себе на місце українського колеги і вважає таку поїздку неправильним рішенням.

У відповідь на безпосереднє запитання Трампа про можливість візиту до столиці РФ Зеленський підкреслив складнощі та ризики цього кроку. Він зауважив, що подібні перельоти були б небезпечними, адже там літають українські дрони.

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