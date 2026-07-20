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Стало відомо, де можуть зустрітися Зеленський та Путін: перші подробиці та умови
Володимир Зеленський заявив, що Ватикан готовий прийняти потенційну зустріч із Володимиром Путіним. Переговори зі Святим Престолом відбулися на тлі нового масованого російського обстрілу.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Святого Престолу на чолі із секретарем у справах стосунків із державами, архієпископом Полом Річардом Ґаллагером. Перемовини відбулися у момент чергового масованого російського обстрілу України.
Під час зустрічі Зеленський та Ґаллагер обговорили можливість зустрічі з Путіним у Ватикані. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Чи буде зустріч Путіна та Зеленського у Ватикані
Під час зустрічі глава держави висловив вдячність Ватикану та особисто Папі Римському Леву XIV за солідарність і послідовну молитву за український народ.
Сторони обговорили можливість організації зустрічі на рівні лідерів Путіна та Зеленського для досягнення миру, а також роль духовенства у підтримці військових і цивільних. Окремою темою переговорів став євроінтеграційний курс України.
«Делегація Святого Престолу була в Києві саме під час масованого російського удару по наших людях. Росія не хоче припиняти ці атаки, але саме тому так важливо продовжувати працювати заради миру. І один із форматів, який міг би цьому сприяти, — зустріч на рівні лідерів. Дякую Ватикану за готовність її прийняти й надалі докладати зусиль, щоб така зустріч могла відбутися», — написав Зеленський.
Крім усього, сторони обговорили діяльність церкви в Україні.
Зустріч Путіна і Зеленського: останні новини
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує ідею проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна в Москві.
Під час пресконференції із Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня американський лідер зазначив, що поставив себе на місце українського колеги і вважає таку поїздку неправильним рішенням.
У відповідь на безпосереднє запитання Трампа про можливість візиту до столиці РФ Зеленський підкреслив складнощі та ризики цього кроку. Він зауважив, що подібні перельоти були б небезпечними, адже там літають українські дрони.