Стало відомо, де опинився герой мему "Я в Польщі"

21-річний блогер Валентин Войтун — герой мему «Я в Польщі» — не зупиняє свої подорожі Європою і напередодні відвідав Іспанію.

Про це свідчить інформація на Instagram-сторінці блогера.

Войтун уже встиг побувати на морі та поділився світлинами й відео з Малаги. Водночас хлопець каже, що втомився подорожувати.

«Я перепрошую, але я втомився подорожувати. Мені це подобається: ось ці пальми, ось це все. Воно все гарне, я не сперечаюсь. Але я втомився вже подорожувати», — зізнався Валентин у своїх Instagram Stories.

Вранці він повідомив, що переїжджає до іншого готелю, ближчого до моря. За словами блогера, попередній виявився занадто дорогим — одна ніч коштувала 100 євро.

Зауважимо, раніше у розмові з «Радіо Свобода» Валентин розповідав, що виїхав за кордон із метою заробітку. Хлопець планує придбати житло або відкрити власний заклад і повернеться до України, коли матиме необхідну суму — близько 30-40 тис. євро.

Як Валентин Войтун став відомим?

Валентин став відомий після виїзду за кордон, скориставшись дозволом українського уряду на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки. Саме тоді блогер записав на кордоні легендарне відео «Я в Польщі», яке набрало понад 10 млн переглядів у TikTok і принесло йому популярність. Відтоді хлопець відвідав Німеччину, Чехію, а нещодавно — Париж. Також він ненадовго приїжджав до України.

До слова, протягом трьох тижнів, від 28 серпня до 19 вересня, Прикордонна служба Польщі провела майже 53 тис. перевірок українських чоловіків віком 18-22 роки. Так, 40 тис. перевірок припало на в’їзд до Польщі, і понад 13 тис. — на виїзд. Прикордонна служба наголосила, що ці цифри відображають кількість перевірок, а не кількість осіб, які перетнули кордон. Служба не уточнила кількість відмов у перетині.