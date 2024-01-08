Стало відомо, де перебувають російські бомбардувальники - моніторингові канали

На українців чекає чергова тривожна ніч та ранок.

Російські бомбардувальники знаходяться у Мурманській області та рухаються у південному напрямку.

Про це інформують моніторингові канали.

Орієнтовний час підльоту до пускових:

4:00 - 5:00 (район Енгельса);

(район Енгельса); 5:00 - 6:00 (акваторія Каспійського моря).

"Завчасно зарядіть пристрої, зберіть тривожну валізу та у випадку оголошення повітряної тривоги дотримуйтесь усіх правил безпеки", - закликають моніторингові канали.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95.

Якщо оголосять повітряну тривогу, негайно прямуйте до укриттів. Потурбуйтеся про безпеку своїх рідних.

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