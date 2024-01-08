Стало відомо, де перебувають російські бомбардувальники - моніторингові канали

На українців чекає чергова тривожна ніч та ранок.
Російські бомбардувальники знаходяться у Мурманській області та рухаються у південному напрямку.
Про це інформують моніторингові канали.
Орієнтовний час підльоту до пускових:
- 4:00 - 5:00 (район Енгельса);
- 5:00 - 6:00 (акваторія Каспійського моря).
"Завчасно зарядіть пристрої, зберіть тривожну валізу та у випадку оголошення повітряної тривоги дотримуйтесь усіх правил безпеки", - закликають моніторингові канали.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95.
Якщо оголосять повітряну тривогу, негайно прямуйте до укриттів. Потурбуйтеся про безпеку своїх рідних.
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