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Стало відомо, де перебувають російські бомбардувальники - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо, де перебувають російські бомбардувальники - моніторингові канали

Ворожі літаки можуть атакувати Україну

На українців чекає чергова тривожна ніч та ранок.

Російські бомбардувальники знаходяться у Мурманській області та рухаються у південному напрямку.

Про це інформують моніторингові канали. 

Орієнтовний час підльоту до пускових: 

  • 4:00 - 5:00 (район Енгельса); 
  • 5:00 - 6:00 (акваторія Каспійського моря).

"Завчасно зарядіть пристрої, зберіть тривожну валізу та у випадку оголошення повітряної тривоги дотримуйтесь усіх правил безпеки", - закликають моніторингові канали. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95

Якщо оголосять повітряну тривогу, негайно прямуйте до укриттів. Потурбуйтеся про безпеку своїх рідних. 

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