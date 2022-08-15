Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з Русланою Писанкою в Україні

Чоловік акторки та ведучої Руслани Писанки, яка померла 19 липня, Ігор Ісаков повідомив, де відбудеться прощання з нею в Україні.

Прощання з зіркою відбудеться 21 серпня о 9 ранку у Києві у Спасо-Преображенському соборі, що за адресою вул. Маршала Конєва, 3-а.

Про це Ісаков повідомив на своїй сторінці у Facebook. Також він сповістив, що цього ж дня прощатимуться і з мамою Руслани, Діною Василівною. Жінка померла у червні також внаслідок раку.

"Прощання й відспівування нашої Русі а також її мами, Діни Василівни, відбудуться в храмі, який дуже подобався Руслані. 9:00 - початок Божественної літургії, близько 11:00 - чин похорону", – повідомив він.

Доброго дня . Хочу сповістити що прощання й відспівування нашої Русі а також її мами, Діни Васильївни, відбудуться в... Опубліковано Ihor Isakov Понеділок, 15 серпня 2022 р.

Зауважимо, в Німеччині у Руслани Писанки діагностували рак. Лікарі вже нічого не могли вдіяти, адже хвороба була запущеною та прогресувала. Писанка пішла з життя 19 липня. Зірці було 56 років.

2 серпня з Писанкою попрощалися у місті Кайзерслаутерн, Німеччина. Як відомо, саме у Німеччині зірка провела свої останні дні.

Акторку поховають у Києві на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, днями чоловік Руслани Писанки повернувся до України. У соцмережі Ігор опублікував фотографію, на якій зображений у кімнаті, а на руках тримає їхнього з Русланою домашнього улюбленця.

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