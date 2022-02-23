Стало відомо, де в Україні розміщуватимуть переселенців з Донбасу (фото)

Стало відомо, де в Україні розміщуватимуть переселенців з Донбасу (фото)

Людей забезпечать питною водою і харчуванням.

Переселенців з окупованого Донбасу будуть розміщувати в санаторії "Ялинка" в Харківській області. Він розташований у селі Дачне.

Про це йдеться у протоколі, опублікованому на сайті Харківської обласної адміністрації.

Супровід людей до санаторію забезпечить поліція, а також охорону в зоні накопичення та реєстрації і в місцях тимчасового розміщення. Біля пунктів пропуску через державний кордон розгорнуть два намети з обігрівом.

Для переселенців також організують щоденне чергування автотранспорту, бригад швидкої допомоги і роботу "гарячої лінії". Людей забезпечать питною водою і харчуванням.

Нагадаємо, що переселенець, учасник бойових дій і журналіст Олександр Махов емоційно відреагував на загострення на Донбасі. Чоловік вважає, що більше ніколи не зможе повернутися додому - до окупованого Луганська.

Санаторій "Ялинка" на Харківщині. Фото: yo-smart.com.ua

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