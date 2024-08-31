Стало відомо, де в Україні встановили нові радари TruCAM: адреси

Таке рішення прийнято з метою зменшення дорожніх аварій, які часто трапляються через перевищення швидкості.

В Україні з 26 серпня почали діяти нові ділянки доріг, що контролюються радарами TruCAM. Це рішення прийнято з метою зменшення дорожніх аварій, які часто трапляються через перевищення швидкості.

Про це пише AMPERCAR.

Нацполіція розширила використання радарів, збільшивши їхню кількість до 308, щоб посилити контроль на найбільш небезпечних ділянках доріг.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький зазначив, що нові TruCAM будуть фіксувати порушення швидкісного режиму на ділянках, де аварії найчастіше трапляються через перевищення швидкості.

TruCAM були встановлені в критичних зонах, зокрема:

Львів:

вул. Любінська, 89 (напрямок до вул. Бабія)

вул. Богданівська, 44 (напрямок до вул. Пластова)

вул. Кульпарківська, 93 (напрямок до вул. Городоцька)

вул. Кульпарківська, 64-А (напрямок до вул. Садова)

Львівська область:

62 км+177 автодороги М-11 (напрямок до м. Мостиська)

58 км+876 автодороги М-11 (напрямок до м. Львів)

617 км+024 автодороги М-06 (напрямок до с. Дуліби)

16 км+281 автодороги М-10 (напрямок до с. Страдч)

13 км+317 автодороги М-11 (напрямок до м. Львів)

71 км+630 автодороги М-11 (напрямок до м. Львів)

433 км+537 автодороги Н-09 (напрямок до м. Львів)

Миколаїв:

просп. Центральний, 93 (напрямок до вул. Мала Морська)

Рівне:

вул. Київська, 92 (напрямок до вул. Федорова)

вул. Київська, 92 (напрямок до вул. Захисників Маріуполя)

вул. Соборна, 416 (напрямок до вул. Є. Плужника)

Черкаси:

вул. В’ячеслава Чорновола, 119 (напрямок до вул. Гетьмана Сагайдачного)

вул. Сумгаїтська, 21 (напрямок до вул. В. Вергая)

вул. Сумгаїтська, 21 (напрямок до вул. Ак. Корольова)

Біла Церква:

бульв. Олександрійський, 54 (напрямок до вул. Фастівська)

Білогородка, Бучанський район:

вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) (напрямок до вул. Київська)

Вінницька область:

417 км+514 автодороги М-30

368 км+580 автодороги М-30 (напрямок до м. Вінниця)

368 км+488 автодороги М-30 (напрямок до с-ще Літин)

307 км+084 автодороги М-21 (напрямок до м. Вінниця)

Волинська область:

54 км+015 автодороги Н-22 (напрямок до с. Маньків)

142 км+324 автодороги М-19 (напрямок до с. Княгининок)

Івано-Франківська область:

224 км+687 автодороги Н-09 (напрямок до с-ще Ворохта)

260 км+135 автодороги Н-09 (напрямок до с-ще Делятин)

271 км+228 автодороги Н-09 (напрямок до м. Івано-Франківськ)

181 км+215 автодороги Н-10 (напрямок до с-ще Заболотів)

83 км+308 автодороги Н-10 (напрямок до м. Калуш)

233 км+618 автодороги H-09 (напрямок до м. Яремче)

Рівненська область:

325 км+770 автодороги М-06 (напрямок до с. Кругле)

339 км+091 автодороги М-06 (напрямок до м. Здолбунів)

Тернопільська область:

48 км+821 автодороги Н-18 (напрямок до м. Івано-Франківськ)

12 км+205 автодороги М-09 (напрямок до м. Тернопіль)

316 км+542 автодороги М-19 (напрямок до м. Тернопіль)

154 км+464 автодороги М-30 (напрямок до м. Тернопіль)

Хмельницька область:

250 км+404 автодороги Н-25 (напрямок до м. Старокостянтинів)

Одеська область:

20 км+980 автодороги М-28 (напрямок до м. Южне)

Житомирська область:

247 км+239 автодороги М-06 (напрямок до м. Рівне)

Миколаївська область:

191 км+346 автодороги Н-24 (напрямок до м. Миколаїв)

Ці ділянки вибрані через високий рівень порушень швидкісного режиму, що часто призводить до серйозних ДТП.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 184 від 3 березня 2022 року, що дозволяють особам з посвідченням водія категорії В керувати транспортними засобами категорії С і С1 під час воєнного стану.

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