Стало відомо, де Зеленський записував відео з привітанням до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з привітанням до Дня Незалежності, записавши відео поблизу кордону з Росією в селі Могриця на Сумщині.

Відеозвернення оприлюднене у Telegram-каналі голови держави.

Президент розпочав своє привітання з демонстрації мальовничих пейзажів країни. На фоні цих краєвидів з'явилися українські воїни – ті, завдяки кому країна сьогодні святкує річницю Незалежності.

"Так виглядає Незалежна. Так виглядає Україна. Наша земля, дана Богом, цілована сонцем, заколисана вітрами, загартована вогнем, захищена своїми синами й доньками. Так виглядає Україна",– розповідав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна зачаровує з першого погляду і, відвідавши її один раз, завжди хочеться повернутися. Він підкреслив, що нашу країну не можна сплутати з іншою і ніхто не зможе її забрати. Зеленський також підкреслив, що українці завжди розраховуються за свої борги, і натякнув, що ті, хто бажав зла Україні, отримають його у себе вдома, як це зараз відбувається в Курській області.

Гарант наголосив, що ті, хто сіє зло на українській землі, пожнуть його плоди на своїй. Це не пророцтво, а закономірність і справедливість. Він також зазначив, що запуск цього бумерангу зла розпочався неподалік місця його звернення – на Сумщині, біля річки Псел, недалеко від кордону України з Росією, який президент назвав межею між свободою і неволею, життям і смертю, а також між незалежною державою та світовою терористичною організацією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у святкуваннях 33-ї річниці Дня Незалежності України. Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена вшанували пам'ять полеглих українських героїв, пройшовши алеєю пам'яті та поклавши квіти до Стіни пам'яті.

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