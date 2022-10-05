Стало відомо, хто може очолити НБУ після відставки Шевченка

Нацбанк може очолити колишній голова "Ощадбанку".
Новим очільником Національного банку України може стати Андрій Пишний – колишній керівник державного "Ощадбанку".
Про це у Telegram повідомив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради, нардеп Ярослав Желєзняк.
Кандидатуру Пишного можуть призначити вже цього тижня.
"Отже, щоб довго не думали щодо термінів та кандидатів: новим головою НБУ стане Андрій Пишний", – написав Железняк.
За словами депутата, кандидатуру Пишного внесуть відразу після голосування відставки Кирила Шевченка найближчим часом, призначення відбудеться цього тижня.
"Підказка: у день голосування Бюджету в першому читанні", - додав депутат.
Нагадаємо, Голова Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня подав на розгляд президенту заяву про відставку. Причиною своєї відставки Шевченко вказав стан здоров'я.
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