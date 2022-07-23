Стало відомо, хто може стати новим послом України в Німеччині

Стало відомо, хто замінить Андрія Мельника на посаді посла України у Німеччині.
Так, новим послом у Німеччині може стати 47-річний Олексій Макєєв.
Про це повідомляє телеканал RTL.
Олексій Макєєв від 2014 до 2020 року очолював політвідділ МЗС. Наразі він працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій.
За інформацією RTL, ймовірний кандидат на посаду посла добре володіє німецькою та англійською мовами, а раніше працював у Берліні та Берні.
Зазначається, Міністерство закордонних справ отримає офіційну інформацію про його призначення лише за два тижні.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.
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