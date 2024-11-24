Власники зруйнованих помешкань вже третю зиму залишаються без даху над головою.

Аби вчергове не виявилася уся правда про “відновлення” знищених російськими бомбардуваннями українських міст, місцеві колаборанти на ТОТ вдалися до хитромудрої схеми.

Про це пише Центр національного спротиву.

Оскільки від виділених у кремлі коштів на “відбудову” Маріуполя залишився нулик (їх успішно розграбували місцеві гауляйтери та колаборанти у перші ж дні), грошей на виплату зарплат будівельникам немає. А працівників звезли з усіх найвіддаленіших регіонів РФ, мовляв – поставимо на ноги так звані “нові регіони” (читай – зруйновані успішні українські міста російськими терористами) нашою дружною підтримкою. У результаті гастарбайтери залишилися без копійки навіть на існування і між ними назрівав бунт.

Тож кремлівські посіпаки ласі до грошей знайшли спосіб викрутитися. У тимчасово окупованому Маріуполі кілька десятків “відбудованих” квартир віддали заробітчанам із Середньої Азії. А власники зруйнованих помешкань вже третю зиму залишаються без даху над головою.

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Нагадаємо, до тимчасово окупованого Маріуполя привезли російських біженців з Курської області. Їх розміщують в будинках, які раніше належали місцевим жителям, але були відібрані окупантами після того, як маріупольці були змушені залишити місто через війну.

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