Стало відомо, хто причетний до кібератаки на державні реєстри Мін’юсту

Мін’юст зазначає, що кібератака не вплинула на роботу інших інформаційних систем держави.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції та встановила, що до неї причетне хакерське угруповання, пов’язане з головним розвідувальним управлінням генштабу збройних сил (більш відоме як ГРУ).

Про це повідомив т.в.о. керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов під час спільного брифінгу з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністром юстиції Ольгою Стефанішиною, передає ТСН.ua.

"Від перших хвилин Департамент кібербезпеки СБУ виїхав на місце і безпосередньо включився в роботу з локалізації кібератаки. Загалом працюємо за трьома напрямами: відбиття нападу, відновлення працездатності інфраструктури, а також документування цього воєнного злочину. Основною версією, яку розглядає СБУ, є те, що за цією кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема хакерське угрупування гру гш зс рф", – зазначив Володимир Карастельов.

За словами керівника Департаменту кібербезпеки, кримінальне провадження розслідується в тому числі і за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

СБУ на постійній основі надає рекомендації і технічну допомогу на запити відповідних установ та органів.

Як повідомила Ольга Стефанішина, діяльність державних реєстрів, які адмініструються Мін’юстом, призупинено, тривають роботи для їхнього відновлення. А всі дані, які містилися у реєстрах, збережені і також будуть відновлені.

Крім того, Мін’юст зазначає, що кібератака не вплинула на роботу інших інформаційних систем держави.

Нагадаємо, у Україні 19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри за останній час – росіяни вчинили спробу порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Унаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

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