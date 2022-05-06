Стало відомо, хто привіз Анджеліну Джолі до України: "Наша історія з нею тільки починається"

Стало відомо, хто привіз Анджеліну Джолі до України: "Наша історія з нею тільки починається"

Приїзд голлівудської акторки Анджеліни Джолі на захід України став справжньою сенсацією.

Попри те, що артистка є пані послом доброї волі ООН у справах біженців, в Організації зазначили, що її візит до України – її особиста ініціатива, і ООН тут ні до чого.

Та як розповіла у себе на Facebook-сторінці радниця з питань комунікацій голови Офісу президента Дар'я Зарівна, до України Джолі привіз голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Анджеліна Джолі / t.me/LeshchenkoS

"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер. Для протоколу: про "Львівські круасани" він не просив. Як кажуть на Галичині, так сі стало. Це вже далеко не перший зум Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі", - розповіла Зарівна.

Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її... Опубликовано Дашей Заривной Четверг, 5 мая 2022 г.

Вона також заінтригувала, що історія з Анджеліною Джолі для України лише тільки починається. Але не уточнила, про що саме йдеться: "Скоро самі все побачите. P.S: Розумна, глибока, дуже смілива і сильна жінка. Вдячні за підтримку України", - зазначила Зарівна.

Анджеліна Джолі у "Львівських круасанах"

Нагадаємо, що тиждень тому голлівудська акторка Анджеліна Джолі завітала на захід України, а саме до Львова. Там артистка у районі Сихова зайшла до кав'ярні, після чого відвідала львівський залізничний вокзал. Акторка зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. Крім того, Джолі завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів. Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську.

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