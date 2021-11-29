Стало відомо, хто стріляв у патрульного на полюванні: подробиці загибелі правоохоронця у Чернігівській області

Стало відомо, хто стріляв у патрульного на полюванні: подробиці загибелі правоохоронця у Чернігівській області

У правоохоронця випадково влучив співробітник ДСНС.

У Чернігівській області під час полювання було поранено чоловіка, який виявився співробітником патрульної поліції. Він помер у лікарні.

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Стало відомо, хто здійснив той фатальний постріл. Про це повідомляє "Суспільне".

39-річним мисливцем, який на полюванні випадково влучив у 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції, виявився начальник Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України Ігор Довгопол.

Трагічна подія сталася 28 листопада поблизу села Травневе Городнянської територіальної громади. Під час полювання мисливець не переконався у безпеці для здійснення пострілу та випадково поцілив у голову із мисливської рушниці співробітникуїові патрульної поліції, який разом з ним був на полюванні.

Від отриманого поранення потерпілий помер у реанімації обласної лікарні.

Слідство у цій справі ведуть фахівці ДБР.

Нагадаємо, що у лікарні помер поліцейський Чернігівського районного управління поліції, у якого випадково поцілили на полюванні.