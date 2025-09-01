Стало відомо, яка ситуація зі світлом на Одещині після атаки росіян

Пожежа / © ТСН.ua

Реклама

В Одеському районі після останнього ворожого обстрілу цивільної інфраструктури організовано роботу всіх служб у посиленому режимі для контролю ситуації та швидкого реагування.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, паливо, продукти харчування, вода та всі необхідні товари в магазинах є у вільному доступі, ціни стабільні. Інтернет і зв’язок працюють безперебійно, банківські установи забезпечені генераторами. Лікарні функціонують у штатному режимі та надають необхідну допомогу.

Реклама

Водопостачання наразі здійснюється завдяки генераторам, що гарантує безперебійну подачу води. Найбільш складною залишається ситуація з електропостачанням: унаслідок масштабної атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. До відновлення залучено 15 бригад та 18 одиниць техніки, які працюють цілодобово. Протягом дня вдалося повернути світло понад 2500 абонентам, але через значні пошкодження процес відновлення потребує часу.

«Робимо все можливе для стабілізації ситуації в регіоні», – наголосив Олег Кіпер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Готуйте борщі! У вересні й не купуйте долари! А що здорожчає у кілька разів?!

Тим часом, Нацбанк встановив курс валют на 1 вересня. Першого дня осені гривня послабшає щодо долара та євро.

Реклама

Водночас експерти очікують падіння цін на пальне вже на початку вересня. Бензин може подешевшати на дві гривні за літр, дизель — на одну гривню.