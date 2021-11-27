Стало відомо ім'я українського бійця, який загинув на Донбасі від снайперського вогню

Стало відомо ім'я українського бійця, який загинув на Донбасі від снайперського вогню

Медики намагалися врятувати життя військового, проте їм не вдалося.

У п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув 29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наіб. Він отримав несумісне з життям поранення внаслідок снайперського вогню.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської ОДА Олександр Скакун.

"26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб", - написав він у Facebook.

Нагадаємо:

Протягом минулої доби, 26 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ: один раз вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також цього тижня до тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО) прибула чергова група кадрових російських військових. Росія направили їх на Донбас для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Новини з фронту: на Донбас прибула чергова група кадрових російських військових

Читайте також: