Стало відомо ім’я 17-річного юнака, що помер внаслідок обстрілу Сум

17-річний Богдан отрмимав важке поранення під час обстрілу Сум 3 червня

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Сьогодні, 10 червня, у лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня.

Селищна рада прикордонного Краснопілля на Сумщині, звідки родом загиблий юнак, розповіла, що його звали Богдан Гарета.

Майже тиждень лікарі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати хлопця не вдалося.

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«У лікарні помер наш земляк — Гарета Богдан, 17-річний юнак, уродженець селища Краснопілля, який зазнав тяжких поранень під час ворожого обстрілу Сум 3 червня. Російські удари знову влучають у найцінніше — наших дітей, наше майбутнє. Богданові було лише 17… Життя тільки починалося, і його було жорстоко обірвано», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 3 червня російська армія вдарила по Сумах з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами.

Наступного дня, 4 червня, від отриманих поранень в лікарні померла 86-річна жінка.

Крім того, ми писали, що в лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані внаслідок удару по Сумах. Його 7-річна донька тяжко поранена.

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ТСН. ua зібрав усе, що відомо про криваву атаку по Сумах.