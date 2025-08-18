- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 870
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо, хто четверта жертва в Харкові: фото
16-річний хлопчик став ще однією жертвою ранкової ворожої атаки на Харків. Тіло дитини було виявлено під завалами.
Оновлено: Вже пʼятеро загиблих на місці вранішнього ранкового удару ворога по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків став 16-річний хлопчик.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
«16-річний хлопчик став четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків. Тіло дитини було виявлено під завалами», — розповів Синєгубов.
Голова Харківської ОДА зазначив, що п’ятеро людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова.
«Попередньо, люди можуть перебувати під завалами. Кількість поранених склала 18 людей, загинуло — чотири людини», — повідомив Синєгубов.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, під ранок у Харкові пролунали вибухи — росіяни атакували місто «Шахедами». Ворожі дрони поцілили по житловому багатоповерховому будинку. Є жертви.