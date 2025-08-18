ТСН у соціальних мережах

870
1 хв

Стало відомо, хто четверта жертва в Харкові: фото

16-річний хлопчик став ще однією жертвою ранкової ворожої атаки на Харків. Тіло дитини було виявлено під завалами.

Світлана Несчетна
Атака на Харків 18 серпня

Атака на Харків 18 серпня / © Олег Синєгубов

Доповнено додатковими матеріалами

Оновлено: Вже пʼятеро загиблих на місці вранішнього ранкового удару ворога по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків став 16-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

«16-річний хлопчик став четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків. Тіло дитини було виявлено під завалами», — розповів Синєгубов.

Голова Харківської ОДА зазначив, що п’ятеро людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова.

«Попередньо, люди можуть перебувати під завалами. Кількість поранених склала 18 людей, загинуло — чотири людини», — повідомив Синєгубов.

Наслідки атаки на Харків 18 серпня / © Олег Синєгубов

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, під ранок у Харкові пролунали вибухи — росіяни атакували місто «Шахедами». Ворожі дрони поцілили по житловому багатоповерховому будинку. Є жертви.

