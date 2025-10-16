- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Стало відомо, хто керуватиме Одесою після Труханова
Обов’язки мера Одеси перейшли до секретаря міськради Ігора Коваля.
Обовʼязки міського голови Одеси від 16 жовтня виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.
Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційному сайті Одеської міської ради.
У документі зазначено, що рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.
Нагадаємо, меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України. Також СБУ опублікувала докази наявності російського громадянства у політика.
Як заявила СБУ, станом на зараз міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має чинний закордонний паспорт країни-агресора, який він отримав 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму.
Геннадій Труханов відкинув інформацію про наявність у нього російського паспорта і заявив, що збирається судитись через припинення його українського громадянства.