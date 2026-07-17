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Стало відомо, хто очолить МЗС: в українській дипломатії готуються масштабні кадрові зміни
Радник президента Дмитро Литвин назвав ім’я нового виконувача обов’язків міністра закордонних справ і зазначив, що у самому відомстві оновлять команду заступників.
Андрій Сибіга стане виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.
Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у спілкуванні з журналістами.
Також, за словами Литвина, в МЗС плануються зміни серед заступників міністра.
Тепер інтригою залишається лише те, хто ж очолить Міністерство оборони України.
Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський провів першу робочу нараду з новим премʼєр-міністром Сергієм Корецьким. Окрім обговорення кандидатур на заміну Михайлу Федорову, ключовими темами зустрічі стали кадрові рішення у дипломатичному й оборонному відомствах, а також підготовка країни до холодів.