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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1239
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, хто очолить МЗС: в українській дипломатії готуються масштабні кадрові зміни

Радник президента Дмитро Литвин назвав ім’я нового виконувача обов’язків міністра закордонних справ і зазначив, що у самому відомстві оновлять команду заступників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України

Андрій Сибіга стане виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у спілкуванні з журналістами.

Також, за словами Литвина, в МЗС плануються зміни серед заступників міністра.

Тепер інтригою залишається лише те, хто ж очолить Міністерство оборони України.

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський провів першу робочу нараду з новим премʼєр-міністром Сергієм Корецьким. Окрім обговорення кандидатур на заміну Михайлу Федорову, ключовими темами зустрічі стали кадрові рішення у дипломатичному й оборонному відомствах, а також підготовка країни до холодів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1239
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