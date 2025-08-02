Стало відомо, хто ще фігурує у корупційній схемі, яку викрили НАБУ і САП

НАБУ і САП викрили корупційну схему

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НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему на закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, йдеться про ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Про це повідомляють джерела «Суспільного».

«У заяві НАБУ та САП йдеться про колишнього голову Луганської ОДА, а нині очільника Мукачівської районної державної адміністрації», — зазначили у повідомленні.

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Як повідомляли джерела “РБК-Україна», у заяві також йде мова про нардепа Олексія Кузнєцова. Цей факт підтвердив і голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія. Він заявив, що на час розслідування членство народного депутата буде призупинено.

«Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад», — написав він.

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Затримано 4 особи, зокрема нардепа, посадовців та військових.

Як зазначається, на хабарі викрито:

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чинного народного депутата України

очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій;

військовослужбовці НГУ.

Фігуранти укладали державні контракти із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. В результаті 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.