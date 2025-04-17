Стало відомо, хто від США зустрінеться з українською делегацією у Парижі

Прапори США та України / © Associated Press

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Генерал Кіт Келлог, спеціальний представник президента США з питань України, приєднається до переговорів у Парижі.

Про це у X написала журналістка Daily Caller Реган Різ.

“Про їхню поїздку до Парижа сьогодні ввечері для українсько-російських мирних переговорів, повідомляє чиновник адміністрації”, — написали журналістка.

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Раніше стало відомо, що Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції. Там вони зустрінуться з представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії.