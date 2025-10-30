Стало відомо, хто загинув від російського удару по Слов’янській ТЕС

Внаслідок російського авіаудару по Слов’янській ТЕС на Донеччині загинули двоє енергетиків / © pixabay.com

Внаслідок російського авіаудару по Слов’янській ТЕС на Донеччині загинули двоє енергетиків — Сергій Дяченко та Михайло Григорьєв, ще п’ятеро працівників станції отримали поранення.

Про це повідомили у Міненерго.

«Ворожий авіаудар обірвав життя двох наших колег-енергетиків на Донеччині. Декілька годин тому російські терористи завдали удару керованою авіабомбою по території Слов’янської ТЕC. На жаль, внаслідок підступної атаки обірвалося життя наших колег Сергія Дяченка та Михайла Григорьєва. Ще п’ятеро працівників станції отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджено обладнання інженерно-лабораторного корпусу.

«Росія продовжує свідомий терор проти мирного населення та об’єктів інфраструктури, цинічно б’є по тих, хто несе світло», — додали у Міністерстві енергетики України.

Нагадаємо, 30 жовтня російські війська атакували Слов’янську ТЕС на Донеччині керованими авіабомбами, що призвело до загибелі двох людей та поранення інших працівників. Президент України Володимир Зеленський назвав цей удар свідомим терором проти енергетичної інфраструктури.

Окрім того, зранку цього ж дня, окупанти завдали двох ударів по Слов’янську за допомогою реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

