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Стало відомо, ким були загиблі працівники ДСНС унаслідок ворожої атаки на Харків

Стало відомо, ким були загиблі працівники ДСНС унаслідок ворожої атаки на Харків

Були пошкоджені щонайменше три авто ДСНС. / Фото: Суспільне

У Харкові триває рятувальна операція.

Загиблі рятувальники внаслідок повторного удару по Харкову працювали водіями.

Про це сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов.

Були пошкоджені щонайменше три авто ДСНС.

Поруч одного з них — вирва від влучання.

Росіяни атакували Харків "Шахедами" вночі 4 квітня. Перші вибухи пролунали о 01:03. Повторний — о 01:50. Росіяни завдали ударів по житловій забудові.

Нагадаємо, що щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.

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