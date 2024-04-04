Стало відомо, ким були загиблі працівники ДСНС унаслідок ворожої атаки на Харків

Загиблі рятувальники внаслідок повторного удару по Харкову працювали водіями.

Про це сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов.

Були пошкоджені щонайменше три авто ДСНС.

Поруч одного з них — вирва від влучання.

Росіяни атакували Харків "Шахедами" вночі 4 квітня. Перші вибухи пролунали о 01:03. Повторний — о 01:50. Росіяни завдали ударів по житловій забудові.

Нагадаємо, що щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.

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