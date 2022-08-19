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Стало відомо, кого Росія збиралася поставити на чолі маріонеткового уряду України після "взяття Києва"

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Стало відомо, кого Росія збиралася поставити на чолі маріонеткового уряду України після "взяття Києва"

Фото: Associated Press

Російське спецслужби підготували два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва перед повномасштабним вторгненням до України.

Серед "кандидатів", які мали б очолити український уряд були експрезидент Віктор Янукович та затриманий нардеп Віктор Медведчук.

Про це пише The Washington Post.

Відділення ФСБ, відоме у РФ як Департамент оперативної інформації, протягом багатьох років проводило таємні операції, щоб проникнути в українські інституції, заплатити проросійським політикам і запобігти виходу країни з орбіти Москви. За словами представників західної розвідки, незважаючи на велику увагу до України, ФСБ або не змогла зрозуміти, наскільки запекло Україна буде чинити опір, або розуміла, але не могла передати таку "незручну інформацію" президенту Росії Володимиру Путіну.

"Офіцери ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу в Києві, що останні дні перед війною провели за облаштуванням житла у столиці", - пише видання.

З повідомленнь, перехоплених СБУ, стає зрозуміло, що офіцери ФСБ вже запитували у колег деталі про квартири та інші місця, які вони зможуть використовувати як безпечні резиденції або бази операцій. За кілька днів до повномасштабного вторгнення російських військових до України, інформаторам ФСБ наказали покинути Київ, але залишити ключі від своїх резиденцій для прибуття російських оперативників.

Кількість російських агентів ФСБ в Україні значно збільшилася в період перед вторгненням. Так, їхня чисельність зросла з приблизно 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні повномасштабного вторгнення. За групами росагентів були закріплені регіони України та мережі "сплячих" агентів всередині країни. 

ФСБ тісно співпрацювала з відомими колабораціоністами та вибудувала щонайменше два проросійські уряди, які чекали свого часу. Серед головних союзників ФСБ були колишній президент України Віктор Янукович та Віктор Медведчук. 

Янукович був на чолі групи, яка зібралася в Білорусі на початку березня, ймовірно, щоб увірватися до Києва та повернути владу. Друга група, до складу якої входили колишні члени партії Януковича, зібралася на території південної України, яка була захоплена російськими військами на початку повномасштабної війни.

Незважаючи на неодноразові невдачі, керівники ФСБ залишаються на своїх посадах, а відомство перегрупували і відправили офіцерів на тримісячну ротацію в регіонах, окупованих російськими військами. Наразі на Заході не бачать жодних ознак того, що Путін звільнив очільників російських шпигунських агенцій або притягнув високопосадовців до відповідальності за неправильні оцінки.

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