Стало відомо, кого розстріляли у Черкасах: деталі інциденту

Невідомий влаштував стрілянину у кафе.
Сьогодні, 22 вересня, в приміщенні черкаського кафе "Львівська майстерня шоколаду" на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. Під час інциденту загинув чоловік, він помер у лікарні.
Місцеве видання "Про все" пише, що вогнепальне поранення отримав Михайло Козлов, якого пов'язують з діяльністю кримінальних угрупувань у місті Черкаси.
Як повідомив "Українській правді" радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, злочинці були одягнені в чорну форму з написом "СБУ".
На місці події працює криміналістична лабораторія, а кафе, де сталася стрілянина, та прилеглі двори очеплені поліцією.
Автівку, якою, ймовірно, пересувалися кілери, знайшли невдовзі після стрілянини на узбережжі Дніпра. Вона практично повністю вигоріла, повідомили у поліції.
У Черкасах та області ввели в дію оперативний план "Сирена".За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.