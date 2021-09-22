Про Все - Черкаси

Стало відомо, кого розстріляли у Черкасах: деталі інциденту

Стало відомо, кого розстріляли у Черкасах: деталі інциденту

Невідомий влаштував стрілянину у кафе.

Сьогодні, 22 вересня, в приміщенні черкаського кафе "Львівська майстерня шоколаду" на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. Під час інциденту загинув чоловік, він помер у лікарні.

Місцеве видання "Про все" пише, що вогнепальне поранення отримав Михайло Козлов, якого пов'язують з діяльністю кримінальних угрупувань у місті Черкаси.

Як повідомив "Українській правді" радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, злочинці були одягнені в чорну форму з написом "СБУ".

На місці події працює криміналістична лабораторія, а кафе, де сталася стрілянина, та прилеглі двори очеплені поліцією.

Автівку, якою, ймовірно, пересувалися кілери, знайшли невдовзі після стрілянини на узбережжі Дніпра. Вона практично повністю вигоріла, повідомили у поліції.

У Черкасах та області ввели в дію оперативний план "Сирена".За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

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