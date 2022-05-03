Стало відомо, кого ще можуть призвати на військову службу в Україні

Стало відомо, кого ще можуть призвати на військову службу в Україні

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач повідомив, що наразі триває призов тих, хто має досвід проходження військової служби або досвід проходження навчальних зборів під час воєнного стану.

За його словами, мобілізація в Україні проводиться залежно від потреб. У разі її посилення, мобілізовуватимуть найімовірніше не лише офіцерів, а й сержантів та солдатів.

Про це Горбач сказав під час брифінгу.

"Хвиль мобілізації не було, вона у нас одна. В один період ми більше мобілізовували, в другий менше, зараз ще менше мобілізовуємо. І наступної хвилі наразі не передбачається. Якщо навіть припустити, що вона буде, то мобілізовуватимуть не тільки офіцерів. Все залежить від обстановки, яка на бойових порядках, і від потреби у військовослужбовцях. Можливо це будуть офіцери, можливо це будуть сержанти, можливо, солдати", - каже Горбач.

За його словами, військовозобов'язаних призвали на військову службу за військово-обліковими спеціальностями.

"Вони були призвані за військово-обліковими спеціальностями. Ті, які не за прямими, протягом якогось часу були перенавчені. Також ми зараз призиваємо тих, хто має досвід проходження військової служби або досвід проходження навчальних зборів під час воєнного стану", - зазначив Горбач.

Він наголошує, що сьогодні, у порівняннні з 2014 роком, люди є більш вмотивованими, а тих, хто ухиляється від свого обов’язку наразі мало.

"Це набагато мотивованіші люди, і відбувається це, мабуть, тому, що зараз у нас війна йде в набагато більших масштабах, і майже всі люди прониклися тим, що треба обороняти державу. Крім нас, цього ніхто не зробить. Тому мотивація нині на військову службу досить висока. Є дійсно особи, які ухиляються від цього обов'язку, але їх мало, і на загальну картину це майже не впливає", - підкреслив Горбач.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що наступного етапу мобілізації Україна наразі не оголошуватиме.

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