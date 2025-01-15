Стало відомо, коли будуть відновлені важливі реєстри після кібератаки РФ

Критично важливі державні реєстри вже відновлено після кібератаки РФ. Однак реєстри обтяжень, рухомого майна та виконавчих проваджень ще перебувають у процесі відновлення.

Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, передає пресслужба Мінюста.

"На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Зокрема доступними стали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

19 грудня Міністерство юстиції повідомило про великий збій в мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка Ольга Стефанішина заявила, що це була одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

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