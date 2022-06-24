Стало відомо, коли до України може прибути друга партія американських ракетних систем HIMARS

У США готують другу партію ракетних систем HIMARS для українських захисників.
Наразі українські військові проходять навчання, а вже в липні американські ракетні комплекси можуть бути задіяні в Україні.
Про це повідомив кореспондент видання "Голос Америки" Джефф Селдін з посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США.
Так, Селдін заявляє, що 2-й український взвод вже проходить навчання з застосовання нової партії HIMARS. Вони можуть бути задіяні в Україні вже у липні.
Крім того, кореспондент "Голосу Америки" нагадав, що перша партія з чотирьох ракетних систем HIMARS вже в Україні. Її застосовує спеціально навчені військові.
Нагадаємо, вже з'явилися перші кадри бойового застосування довгоочікуваних американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по позиціях окупантів.
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