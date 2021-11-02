Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Стало відомо, коли нардепи розглянуть відставку п'яти міністрів

Стало відомо, коли нардепи розглянуть відставку п'яти міністрів

ТСН.ua

Заяви міністрів, яких планують відправити у відставку, зареєстровані в апараті Ради.

Завтра, 3 листопада, депутати Верховної Ради зберуться на пленарне засідання, аби розглянути кадрові питання щодо звільнення п'ятьох міністрів.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram. 

За його інформацією, у парламенті планують розглянути питання про звільнення таких міністрів:

  1. Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  2. Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України;
  3. Резнікова Олексія Юрійовича з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  4. Уруського Олега Семеновича з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  5. Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.

Нагадаємо, 1 листопада одразу два віцепрем'єри написали заяви про відставку: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков та віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Наступна публікація