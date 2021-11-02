Стало відомо, коли нардепи розглянуть відставку п'яти міністрів

Заяви міністрів, яких планують відправити у відставку, зареєстровані в апараті Ради.

Завтра, 3 листопада, депутати Верховної Ради зберуться на пленарне засідання, аби розглянути кадрові питання щодо звільнення п'ятьох міністрів.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

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За його інформацією, у парламенті планують розглянути питання про звільнення таких міністрів:

Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України; Резнікова Олексія Юрійовича з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Уруського Олега Семеновича з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.

Нагадаємо, 1 листопада одразу два віцепрем'єри написали заяви про відставку: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков та віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Пізніше “Слуга народу” провела засідання фракції і ухвалила низку рішень, які стосуються кадрових призначень. Зокрема, МінТОТ очолить Ірина Верещук, міністром оборони стане Олексій Резніков. Також заяву на звільнення написав перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко та міністр оборони України Андрій Таран.

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