Стало відомо, коли нардепи розглянуть відставку п'яти міністрів

Заяви міністрів, яких планують відправити у відставку, зареєстровані в апараті Ради.
Завтра, 3 листопада, депутати Верховної Ради зберуться на пленарне засідання, аби розглянути кадрові питання щодо звільнення п'ятьох міністрів.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
За його інформацією, у парламенті планують розглянути питання про звільнення таких міністрів:
- Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України;
- Резнікова Олексія Юрійовича з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Уруського Олега Семеновича з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.
Нагадаємо, 1 листопада одразу два віцепрем'єри написали заяви про відставку: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков та віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.