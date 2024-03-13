Стало відомо, коли нарешті ухвалять новий закон про мобілізацію

Закон про мобілізацію можуть ухвалити вже у квітні.

Новий закон про мобілізацію, над яким тривалий час працювали у Верховній Раді, може потрапити до парламенту в середині квітня поточного року.

Про це повідомив народний депутат України та член профільного комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

За його словами, зараз кількість поправок до закону зменшилась. Після оброблення в Комітеті їхня кількість становить менше 2 тисяч, хоча спочатку їх було понад 4 тис.

"Щодо термінів я можу сказати, що вони не змінюються. Я про це говорив і місяць тому, і півтора місяця тому, що приблизно на кінець березня - початок квітня законопроєкт вже потрапить до парламенту і, скоріше за все, в середині квітня вже буде прийнятий", - сказав Федієнко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий мобілізаційний законопроєкт зараз перебуває на стадії розгляду правок. Два тижні тому його почали розглядати за “блоками та тематиками”. Це потрібно для того, аби зрозуміти, яка позиція може бути в різних фракціях та загалом — в Комітеті. В кожному блоці може бути від десятка до тисячі різних правок.

Читайте також: