Стало відомо, коли перші F-16 з пілотами з'являться в Україні

Перші винищувачі F-16 з'являться в небі України вже цього року.

Перші F-16 почнуть прибувати до України разом із навченими пілотами вже цього року. Точні дати чи бодай місяці нині невідомі.

Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін під час віртуального засідання контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

"Цього року до України почнуть прибувати більше ескадрильї F-16 разом із пілотами та обслуговчим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", — заявив голова Пентагону.

Остін також додав, що за останні два роки члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, зокрема понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", — сказав очільник Пентагону.

Нагадаємо, раніше посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен запевнив, що його країна передасть винищувачі F-16 Повітряним силам ЗСУ влітку.

Водночас прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо зізнався, що перший сучасний винищувач F-16 з підготовленими українськими пілотами очікується до початку літа.

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