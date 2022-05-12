Стало відомо, коли саміт ЄС обговорить заявку України на членство в Європейському Союзі

Стало відомо, коли саміт ЄС обговорить заявку України на членство в Європейському Союзі

Заявку України на членство в Європейському Союзі розглянуть на червневому саміті ЄС.

Згідно з графіком заходів ЄС, засідання очільників держав і урядів у Європейській раді відбудеться 23-24 червня.

Про це повідомив представник МЗС Франції, яка зараз головує в Раді ЄС.

"Як неодноразово нагадували президент республіки та міністр закордонних справ, Україна є частиною європейської родини. Заявка України на членство в Європейському Союзі, яка зараз розглядається Європейською комісією, буде обговорена на рівні глав держав і урядів у Європейській раді в червні", - зазначив представник французького МЗС.

Він також повторив слова президента Франції Емманюеля Макрона та голови МЗС Жан-Іва Ле Дріана про те, що "Україна є частиною європейської сім'ї".

Варто зазначити, що Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Наразі Європейська комісія розглядає українські відповіді.

Заступник керівника ОПУ зауважив, що зараз жодна держава не виступає проти членства України в ЄС, навіть навпаки - підтримують прагнення нашої держави.

Дмитро Кулеба розповів про шанси України на вступ до ЄС

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.