Стало відомо, коли саміт ЄС обговорить заявку України на членство в Європейському Союзі

Заявку України на членство в Європейському Союзі розглянуть на червневому саміті ЄС.
Згідно з графіком заходів ЄС, засідання очільників держав і урядів у Європейській раді відбудеться 23-24 червня.
Про це повідомив представник МЗС Франції, яка зараз головує в Раді ЄС.
"Як неодноразово нагадували президент республіки та міністр закордонних справ, Україна є частиною європейської родини. Заявка України на членство в Європейському Союзі, яка зараз розглядається Європейською комісією, буде обговорена на рівні глав держав і урядів у Європейській раді в червні", - зазначив представник французького МЗС.
Він також повторив слова президента Франції Емманюеля Макрона та голови МЗС Жан-Іва Ле Дріана про те, що "Україна є частиною європейської сім'ї".
Варто зазначити, що Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Наразі Європейська комісія розглядає українські відповіді.
Заступник керівника ОПУ зауважив, що зараз жодна держава не виступає проти членства України в ЄС, навіть навпаки - підтримують прагнення нашої держави.
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