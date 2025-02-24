Стало відомо, коли трапляється найбільше смертельних ДТП: небезпечний день і час

Основною причиною смертельних аварій залишається перевищення швидкості – саме через це загинуло 128 осіб.

За січень 2025 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні загинуло 235 людей, а понад 2000 отримали травми.

Як повідомляє Укравтопром із посиланням на дані патрульної поліції, загальна кількість ДТП із загиблими та постраждалими за місяць зросла на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 1657 випадків.

Основною причиною смертельних аварій залишається перевищення швидкості – саме через це загинуло 128 осіб.

Крім того, дані поліції свідчать, що найбільше ДТП трапляється у проміжку між 17:00 та 18:00, коли на дорогах спостерігається інтенсивний рух. Найнебезпечнішим днем тижня виявилася п’ятниця – саме в цей день фіксують найбільшу кількість аварій.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва трамвай на смерть збив чоловіка, який перебував на коліях.