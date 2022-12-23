Стало відомо, коли у Миколаєві можуть повністю відновити водопостачання

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує значних коштів.
Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич, - пише Миколаївська міська рада.
Слід розуміти, що процес триватиме не один рік. Є два аспекти - фінансовий та технічний. Щодо фінансового, кошти наразі шукають. Цим питанням активно займається, зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, народні депутати від Миколаївщини.
«Наскільки мені відомо, в державному бюджеті на наступний рік закладені кошти для Миколаєва», - пояснив Олександр Сенкевич.
Сторони вже обговорювали механізм співпраці. Місто передаватиме аварійні ділянки водогону обласному управлінню капітального будівництва, а після ремонту їх знову повертатимуть на баланс міського КП. Це контрольований та простий спосіб використання коштів.
Технічні аспекти потребуватимуть часу: виконуючи ремонтні роботи, треба спочатку перемкнути споживачів на іншу гілку водогону, щоб люди не залишились зовсім без води. Деякі труби мінятимуть повністю, інші можна санувати.
«Ми до цього вже готуємось», - підсумував мер.
Він додав, що місто налагодило плідну співпрацю з однією із благодійних організацій, яка також погодилась профінансувати частину робіт із заміни мережі водогону.
Ситуація у Миколаєві
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Росія розраховувала на те, що Миколаїв здадуть, але це була велика помилка.
До того ж у Миколаєві після деокупації Херсона збільшилася кількість мешканців. Після звільнення Херсона від окупантів кількість жителів зросла на 10%.
А 25 листопада відновлено електропостачання до помпових станцій і в Миколаїв почали подавати воду.
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